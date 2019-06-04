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В ПолесГУ прошел международный бизнес-форум

05.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Международный бизнес-форум в Полесском госуниверситете подвел итоги первого года работы инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики» и наметил пути дальнейшей деятельности.

  Стоит задача сконцентрировать на территории региона взаимодействующие в общих интересах организации и компании. Научное сопровождение социально-экономического развития Брестчины входит в компетенцию нашего вуза и, по словам его ректора, доктора экономических наук Константина Шебеко, ряд наработок позволяет открывать современные инфраструктуры и расширять международное сотрудничество. Приветствуя гостей, заместитель председателя райисполкома Александр Будник отметил значение организации новой формы хозяйствования для решения задач по повышению конкурентоспособности и увеличения продукции сельского хозяйства. И это весьма актуально в свете выполнения поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко по ускоренному развитию Пинского региона.

  Инновационно-промышленный кластер был создан в марте 2018 года совместными усилиями органов государственного управления, в том числе Пинского горисполкома, на технологической платформе ПолесГУ и зарегистрирован кластерной платформой Европейского Союза. Сейчас в него входят 28 предприятий, включая несколько зарубежных. Организацией кластерного развития выступает ООО «Технопарк Полесье».

  Еще на стартовом этапе поддержку нововведению оказал транспортно-логистический кластер «Север-Юг» (г.Гданьск, Польша), и теперь европейские партнеры не только приехали с деловыми предложениями, презентовали несколько проектов, связанных с электроникой, судостроением, оптовыми поставками сельхозпродукции, но и пригласили экспертов и консультантов, заинтересованных в сотрудничестве компаний, например, «ВОRЕХ» из Лодзи. Всего же бизнес-форум собрал свыше пятидесяти индивидуальных и коллективных участников (более 250 человек), среди которых представители ЗАО «Амкодор-Пинск», филиала «Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «Агро-Мотоль». Была организована выставка инновационных возможностей в сферах биотехнологии растениеводства, промышленного производства, медицинских услуг и организации здорового образа жизни. Например, разместили экспозиции УЗ «Пинская стоматологическая поликлиника», группа компаний «Милена» (Пинск), ОАО «Пинский завод средств малой механизации», госпредприятие «Плантариум», ЧУП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ». В рамках форума университетом были представлены проекты, связанные с технологиями прогрессивной водоочистки, которая апробируется на пинском мясокомбинате, по аквапонике, а также выращиванию павловнии, новой для региона культуры. Это неприхотливое красивое быстрорастущее дерево полезно как медонос и источник получения лекарственных и косметических средств, дешевых протеинов для фуража. Напомним, в Пинском районе создаются две плантации грецкого ореха, следующая, возможно, будет засажена «драконовым деревом», как в Китае называют павловнию.

  Состоялось заседание совета инновационно-промышленного кластера. Намечен план мероприятий на 2019-2020 годы. Он, в частности, предусматривает организацию пилотной школы агробизнеса, создание специализированной агрохимической лаборатории, испытание новых видов биологических средств борьбы с вредителями растений и разработку мобильных установок для защиты плодово-ягодных плантаций в период весенних заморозков, что весьма актуально для климатических особенностей Полесья.

  Состав кластера пополнили один из крупнейших объединений мясо-молочной промышленности страны ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром», а также ОАО «Пинский винодельческий завод», фермерское хозяйство «Коранец» и частное предприятие «Варяг». Заключены многосторонние соглашения о сотрудничестве с КУПП «Маньковичи» и молдавским НТП ООО «Планта-Вин».

  Завершил бизнес-форум ставший в университете традиционным студенческий стартап прорывных идей «ХІІ Pinsk invest weekend-2019», направленный на поддержание деловой молодежной инициативы. На сей раз было рассмотрено более десятка проектов от предприятий по производству органических кормов до организации адаптивных велопрогулок. Оценивали предложения и их коммерческие перспективы участники бизнес-форума и руководители банковских структур. Хорошая идея непременно проложит путь к воплощению. Тем более что жюри высоко оценило проекты, способные получить развитие в инновационно-промышленном кластере в области биотехнологий и «зеленой экономики». Это создание производства биогумуса и ультрасовременной органической аквапонной фермы.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
 
 
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  Международный бизнес-форум в Полесском госуниверситете подвел итоги первого года работы инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и...
 
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