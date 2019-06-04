Умер бывший президент УЕФА, руководивший европейским футболом дольше всех

Источник материала: Tut.by

Бывший президент УЕФА швед Леннарт Юханссон ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщает официальный сайт УЕФА.



Леннарт Юханссон. Фото: UEFA.com

Леннарт Юханссон был президентом УЕФА на протяжении 17 лет — с 1990 по 2007 год. Это рекордный период для руководителей этой организации.

Во время работы Юханссона в УЕФА лицо европейского футбола сильно изменилось. Причем речь идет не только о спортивной составляющей, но и о коммерческой. До его прихода УЕФА выполнял лишь административные функции, а штаб-квартира находилась в скромном пригороде Берна. При Юханссоне же организация стала развитой и современной. Ее офис переехал в Ньон на берег Женевского озера и стал называться Домом европейского футбола.

Юханссон родился 5 ноября 1929 года в Бромме, пригороде Стокгольма. Первый опыт административной работы он получил в АИКе — клубе, к которому всегда был близок. Впоследствии Юханссон перешел в Футбольную ассоциацию Швеции. Продвинувшись по карьерной лестнице, он с 1984 по 1991 год был президентом этой организации.

В 1990 году был избран пятым президентом УЕФА на конгрессе на Мальте.

В годы правления Леннарта Юханссона, в начале 90-х, была создана Лига чемпионов УЕФА, ставшая самым престижным турниром на планете.

Расцвел при Юханссоне и футбол на уровне сборных. Чемпионат Европы стал одним из самых ярких спортивных соревнований планеты наравне с чемпионатом мира по футболу и Олимпийскими играми. Число участников финальной стадии возросло с восьми до 16.

На конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе в январе 2007 года Леннарт Юханссон был избран почетным президентом УЕФА. Он продолжал активно интересоваться жизнью европейского футбола, в частности, посещал заседания исполнительного комитета УЕФА.

— Игра остается непредсказуемой. Иногда ты плачешь, а иногда ты счастлив. Это и делает игру такой замечательной, и я очень горжусь, что сыграл свою роль в том, что она добилась успеха в Европе. Знаю, какие бы решения я ни принимал, были ли с ним согласны люди или нет, я делал то, что считал лучшим для футбола, — говорил Леннарт Юханссон о футболе и своем месте в нем.

В знак уважения и в память о Леннарте Юханссоне УЕФА объявит минуту молчания на всех матчах Лиги наций УЕФА, европейской квалификации и молодежного первенства Европы, которые пройдут на этой неделе.