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Брестчанин пытался обменять 5-долларовую купюру с приклеенным нулем
Источник материала: Tut.by
27-летний парень пытался обменять в брестском отделение банка 50 долларов с приклеенным нулем,
По словам мужчины, купюру он получил в украинском обменнике, и о том, что она может быть поддельной, не догадывался. Проведенная экспертиза показала, что денежный билет номиналом якобы 50 долларов является 5-долларовой банкнотой, на которую наклеили ноль, а также изменили тексты и изображения.
Следователи возбудили уголовное дело за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег.
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