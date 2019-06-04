Брестчанин пытался обменять 5-долларовую купюру с приклеенным нулем

Источник материала: Tut.by

27-летний парень пытался обменять в брестском отделение банка 50 долларов с приклеенным нулем, сообщает Zarya.by.



Фото с сайта wikidigger.ru

По словам мужчины, купюру он получил в украинском обменнике, и о том, что она может быть поддельной, не догадывался. Проведенная экспертиза показала, что денежный билет номиналом якобы 50 долларов является 5-долларовой банкнотой, на которую наклеили ноль, а также изменили тексты и изображения.

Следователи возбудили уголовное дело за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег.