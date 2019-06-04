Минское «Динамо» подписало контракт с 29-летним хоккеистом сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

29-летний воспитанник минской «Юности» начинал профессиональную карьеру в родном клубе. Но уже в 19 лет отправился за океан, в Главную юниорскую лигу Квебека.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Возвращение на родину состоялось через два года. Артема пригласили в «Динамо-Минск». В итоге в сезоне-2009/10 Демков сыграл 16 матчей в КХЛ. Оказался Артем причастен и к громкой победе на Кубке Шпенглера. Тут его вклад в командный результат — две результативные передачи в пяти матчах.

Там же Демков и продолжил карьеру. Потом был очередной легионерский период — ECHL, AHL, DEL-лига.

И очередное возвращение: в сезоне-2014/15 транзитом через ХК «Сочи» (11 матчей, 0+0) Артем вновь попал в «Динамо-Минск».

Следующие четыре сезона Артем провел в стане «горняков» и, стоит отметить, играл очень результативно. Сезон-2015/16 — 58 (20+38) очков, сезон-2016/17 — 38 (14+24), сезон-2017/18 — 70 (26+44), сезон-2018/19 — 47 (23+24).

В составе «Шахтера» нападающий дважды выигрывал серебряные медали чемпионата Беларуси и дважды брал бронзу.

Недаром Демкова регулярно вызывают в национальную сборную. Он принимал участие в семи чемпионатах мира, в том числе в пяти последних. Наигрыш нападающего за главную команду страны — 176 матчей, 33+40.

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков так прокомментировал это подписание:

— Артем — быстрый и очень работоспособный нападающий, находящийся в идеальном хоккейном возрасте. Его результативная игра в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где Демков забросил три шайбы, лишь немного уступив по этому показателю лидеру нашей команды Джеффу Платту, убедили нас, что Артем действительно может помочь команде в Континентальной лиге. Отмечу, что кандидатура Демкова, как и остальных игроков, с которыми мы заключили контракты в последнее время или планируем подписать соглашения в ближайшем будущем, согласованы с новым главным тренером и его помощниками, имена которых мы скоро также объявим.