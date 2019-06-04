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Чтобы не украли. Для парковки велосипеда лучше выбирать людные места

05.06.2019 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чтобы не украли. Для парковки велосипеда лучше выбирать людные места
Фото из открытых источников

Действительно, ночью велосипед безопаснее держать дома или на застекленной лоджии, если это, конечно, не первый этаж. Также для этих целей предназначены велобоксы или велопарковки, которые закрываются на ключ и оборудованы камерами видеонаблюдения: в некоторых товариществах собственников этот опыт удачно используют. Что касается передвижения по городу, то, чтобы воры не оставили вас без двухколесного друга, стоит прислушаться к советам активистов Минского велосипедного общества, которые проверили правила безопасности опытным путем.

Прежде всего сфотографируйте ваш велосипед и запишите серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на каретке)! Не выбрасывайте техпаспорт.

Замки бывают разные

Используйте надёжный велозамок, например, замок-подкову - U-lock. Такие замки намного надёжнее тросовых (те взламываются в течение 5-60 секунд). Подковы нечасто встречаются в Минске, но их можно относительно недорого, часто дешевле, чем в минских магазинах, заказать за границей или попросить кого-нибудь привезти из соседних Литвы или Польши.

Чтобы не украли. Для парковки велосипеда лучше выбирать людные места Есть ли специальные программы-навигаторы для велосипедистов?

Как показывает практика, лучше выбирать модели стоимостью от 20 евро и массой не менее 700 г - это тот случай, когда экономия обойдётся дороже. Но у замка-подковы есть недостаток - невозможность зацепить его за толстый фонарный столб. Некоторые модели имеют кронштейн для крепления на раме - это удобно.

Цепной велозамок более стойкий, чем тросовый, но всё равно взламывается за минуту. Хороший цепной велозамок тяжёл, имеет толстые звенья (5 мм в диаметре) и весит более килограмма. Если вы паркуете велосипед всегда в одном и том же месте (например, возле офиса), то можно не возить такой велозамок с собой, а оставлять его всегда пристёгнутым к велопарковке.

Можно порекомендовать и замок сегментного типа. Он дорогой, но надёжный, им можно приковать вашего «железного коня» и к забору. Такой замок обычно также имеет кронштейн для перевозки на раме.

Очень важно правильно зафиксировать велосипед: желательно запирающим устройством не только пристегнуть раму к ограждению, но и «прихватить» одно из колёс.

Чтобы не украли. Для парковки велосипеда лучше выбирать людные места
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Другие тонкости

Не секрет, что для парковки велосипеда лучше выбирать наиболее людные места. Это не смутит опытного вора, но отпугнет угонщика-новичка, который боится привлечь к себе лишнее внимание прохожих. «Взгляд» видеокамер и дополнительное освещение не помешают. Кстати, грязный, неопрятный велосипед меньше привлекает воров. А чем ярче и необычнее «велик», тем сложнее похитителю будет его спрятать и перепродать.

Можете использовать звуковую сигнализацию: если она сработает, то точно отпугнет вора.

Чтобы не украли. Для парковки велосипеда лучше выбирать людные места Кому нельзя ездить на велосипеде?

Если у вас дорогой велосипед - фиксируйте его двумя замками. В некоторых случаях стоит попробовать договориться с вахтёром, а если не получится, то с директором того здания, где вы работаете, чтобы оставлять велосипед внутри.

Страхование велосипеда

Эта возможность действует уже несколько лет. За ежегодную сумму в 5-7% стоимости вашего велосипеда вы получаете гарантию возмещения потери в случае кражи, аварии, повреждения чужого имущества (автомобиля или велосипеда) и чужого здоровья. Пока только несколько компаний предлагают такую услугу. Условия страхования у них различаются - внимательно читайте договор страхования и сравнивайте.

 
Теги: Минск
 
 
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