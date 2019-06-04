Чтобы не украли. Для парковки велосипеда лучше выбирать людные места

Источник материала: Аргументы и факты

Действительно, ночью велосипед безопаснее держать дома или на застекленной лоджии, если это, конечно, не первый этаж. Также для этих целей предназначены велобоксы или велопарковки, которые закрываются на ключ и оборудованы камерами видеонаблюдения: в некоторых товариществах собственников этот опыт удачно используют. Что касается передвижения по городу, то, чтобы воры не оставили вас без двухколесного друга, стоит прислушаться к советам активистов Минского велосипедного общества, которые проверили правила безопасности опытным путем.

Прежде всего сфотографируйте ваш велосипед и запишите серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на каретке)! Не выбрасывайте техпаспорт.

Замки бывают разные

Используйте надёжный велозамок, например, замок-подкову - U-lock. Такие замки намного надёжнее тросовых (те взламываются в течение 5-60 секунд). Подковы нечасто встречаются в Минске, но их можно относительно недорого, часто дешевле, чем в минских магазинах, заказать за границей или попросить кого-нибудь привезти из соседних Литвы или Польши.

Как показывает практика, лучше выбирать модели стоимостью от 20 евро и массой не менее 700 г - это тот случай, когда экономия обойдётся дороже. Но у замка-подковы есть недостаток - невозможность зацепить его за толстый фонарный столб. Некоторые модели имеют кронштейн для крепления на раме - это удобно.

Цепной велозамок более стойкий, чем тросовый, но всё равно взламывается за минуту. Хороший цепной велозамок тяжёл, имеет толстые звенья (5 мм в диаметре) и весит более килограмма. Если вы паркуете велосипед всегда в одном и том же месте (например, возле офиса), то можно не возить такой велозамок с собой, а оставлять его всегда пристёгнутым к велопарковке.

Можно порекомендовать и замок сегментного типа. Он дорогой, но надёжный, им можно приковать вашего «железного коня» и к забору. Такой замок обычно также имеет кронштейн для перевозки на раме.

Очень важно правильно зафиксировать велосипед: желательно запирающим устройством не только пристегнуть раму к ограждению, но и «прихватить» одно из колёс.

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Другие тонкости

Не секрет, что для парковки велосипеда лучше выбирать наиболее людные места. Это не смутит опытного вора, но отпугнет угонщика-новичка, который боится привлечь к себе лишнее внимание прохожих. «Взгляд» видеокамер и дополнительное освещение не помешают. Кстати, грязный, неопрятный велосипед меньше привлекает воров. А чем ярче и необычнее «велик», тем сложнее похитителю будет его спрятать и перепродать.

Можете использовать звуковую сигнализацию: если она сработает, то точно отпугнет вора.

Если у вас дорогой велосипед - фиксируйте его двумя замками. В некоторых случаях стоит попробовать договориться с вахтёром, а если не получится, то с директором того здания, где вы работаете, чтобы оставлять велосипед внутри.

Страхование велосипеда

Эта возможность действует уже несколько лет. За ежегодную сумму в 5-7% стоимости вашего велосипеда вы получаете гарантию возмещения потери в случае кражи, аварии, повреждения чужого имущества (автомобиля или велосипеда) и чужого здоровья. Пока только несколько компаний предлагают такую услугу. Условия страхования у них различаются - внимательно читайте договор страхования и сравнивайте.