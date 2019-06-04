ІІ Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Купить билеты проще простого! Переходите по ссылке и смотрите подробную инструкцию.
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Совсем скоро состоится открытие ІІ Европейских игр! Спешите купить билеты!
05.06.2019 11:33 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
ІІ Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Купить билеты проще простого! Переходите по ссылке и смотрите подробную инструкцию.
(Visited 3 times, 3 visits today)
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ІІ Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Купить билеты проще простого! Переходите по ссылке и
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