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Совсем скоро состоится открытие ІІ Европейских игр! Спешите купить билеты!

05.06.2019 11:33 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

ІІ Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

 

Купить билеты проще простого! Переходите по ссылке и смотрите подробную инструкцию.

https://nces.by/wp-content/uploads/EUGames.mp4

 

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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
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ІІ Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.   Купить билеты проще простого! Переходите по ссылке и
 
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