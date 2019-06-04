Использование террористами новейших информтехнологий требует поиска иных путей борьбы – глава Исполкома СЭНГ

Источник материала: Интерфакс

Страны СНГ совместно ищут новые способы противостояния международному терроризму, который становится фактически "сетевой" организацией, использующей новейшие информационные технологии, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Серьезным вызовом в общей системе безопасности стал международный терроризм, который приобретает все более изощренные формы, консолидирует различные направления противоправной деятельности, расширяет свои масштабы и географию и охватывает новые сферы", - сказал Лебедев, выступая в среду в Анапе на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его оценке, одна из тревожных особенностей нынешней ситуации заключается в том, "что международный терроризм мимикрирует, изменяется, становится все в большей степени сетевой организацией, использует для достижения своих разрушительных целей новейшие информационные технологии".

"Это побуждает нас к совместному поиску новых путей и способов противостояния ему", - заявил Лебедев.

Применительно к Содружеству он особо отметил "тревожную обстановку в Афганистане, где после поражения в Сирии и Ираке концентрируются многие боевики (запрещенной в РФ организации ИГИЛ) и других террористических формирований, что представляет реальную угрозу безопасности ряда центральноазиатских государств СНГ".