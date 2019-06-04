ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Использование террористами новейших информтехнологий требует поиска иных путей борьбы – глава Исполкома СЭНГ

05.06.2019 11:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Страны СНГ совместно ищут новые способы противостояния международному терроризму, который становится фактически "сетевой" организацией, использующей новейшие информационные технологии, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Серьезным вызовом в общей системе безопасности стал международный терроризм, который приобретает все более изощренные формы, консолидирует различные направления противоправной деятельности, расширяет свои масштабы и географию и охватывает новые сферы", - сказал Лебедев, выступая в среду в Анапе на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его оценке, одна из тревожных особенностей нынешней ситуации заключается в том, "что международный терроризм мимикрирует, изменяется, становится все в большей степени сетевой организацией, использует для достижения своих разрушительных целей новейшие информационные технологии".

"Это побуждает нас к совместному поиску новых путей и способов противостояния ему", - заявил Лебедев.

Применительно к Содружеству он особо отметил "тревожную обстановку в Афганистане, где после поражения в Сирии и Ираке концентрируются многие боевики (запрещенной в РФ организации ИГИЛ) и других террористических формирований, что представляет реальную угрозу безопасности ряда центральноазиатских государств СНГ".

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны СНГ совместно ищут новые способы противостояния международному терроризму, который становится фактически "сетевой" организацией, использующей новейшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика