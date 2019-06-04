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Маршруты автобусов и троллейбусов меняются в преддверии II Европейских игр в Минске

05.06.2019 11:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На период подготовки и проведения II Европейских Игр в Минске, в связи с временным закрытием левых поворотов с просп. Дзержинского на ул. Уманскую и на ул. Я.Чечота, вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили в ГП "Минсктранс".

С 4 июня движение автобусов маршрута №57 в направлении ул. Семашко от просп. Жукова организуется по просп. Дзержинского, ул. Алибегова, Семашко с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст.м. Михалово" по просп. Дзержинского, в обратном направлении - без изменений.

Маршруты автобусов и троллейбусов меняются в преддверии II Европейских игр в Минске

С 6 июня движение автобусов маршрутов №28 в направлении Курасовщины от просп. Любимова организуется по просп. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршрутам с выполнением остановочного пункта "ст.метро Малиновка" по просп. Дзержинского, в обратном направлении - без изменений.

Маршруты автобусов и троллейбусов меняются в преддверии II Европейских игр в Минске

С 10 июня движение автобусов маршрута № 32С от остановочного пункта "Космонавтов" до остановочного пункта "9-ая больница" организуется в прямом направлении – по ул. Космонавтов, пр. Дзержинского, ул. Семашко с выполнением остановки "ст.м. Петровщина"; в обратном направлении – по ул. Семашко, Каролинской, Я.Чечота, пр. Дзержинского, ул. Космонавтов с выполнением остановки "ст.м. Малиновка".

Маршруты автобусов и троллейбусов меняются в преддверии II Европейских игр в Минске

С 10 июня движение троллейбусов маршрута №47 от остановочного пункта "Парк Павлова" до остановочного пункта "Железнодорожная" организуется в прямом направлении – по пр. Газеты "Правда", ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной; в обратном направлении – по ул. Железнодорожной, Алибегова, пр. Дзержинского, пр. Любимова.

Маршруты автобусов и троллейбусов меняются в преддверии II Европейских игр в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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На период подготовки и проведения II Европейских Игр в Минске, в связи с временным закрытием левых поворотов с просп. Дзержинского на ул. Уманскую и на ул. Я.Чечота,...
 
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