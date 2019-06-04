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Белгидромет предупреждает белорусов о грозах
05.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня днем 5 июня синоптики прогнозируют местами по юго-западной половине республики грозы.
Температура в течение дня будет на отметке +27..+29°C. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Грозы и молнии стоит ожидать во второй половине — вероятность осадков 30-40%.
В целом же в течение недели дневная температура сохранится на уровне +23..+29°C, ночи тоже стали заметно теплее — до +19°C.
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Сегодня днем 5 июня синоптики прогнозируют местами по юго-западной половине республики грозы. Температура в течение дня будет на отметке +27..+29°C. Ветер восточный, 3-8...
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