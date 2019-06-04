Белгидромет предупреждает белорусов о грозах

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня днем 5 июня синоптики прогнозируют местами по юго-западной половине республики грозы.

Температура в течение дня будет на отметке +27..+29°C. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Грозы и молнии стоит ожидать во второй половине — вероятность осадков 30-40%.

В целом же в течение недели дневная температура сохранится на уровне +23..+29°C, ночи тоже стали заметно теплее — до +19°C.

https://grodnonews.by/