В Гродно столкнулись мотоцикл и Volkswagen: байкер в реанимации

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Авария произошла 5 июня, около 08.00, на пересечении улиц Заболоть и Соболянская. По данным следствия, произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении Volkswagen под управлением 43-летнего водителя и мотоцикла.

В ГАИ Гродно рассказали , что мотоциклист ехал по улице Заболоть со стороны Девятовки и намеревался повернуть налево. Попутно за ним двигался Volkswagen, водитель которого, по предварительной информации, либо совершал обгон, либо не учел дистанцию и в итоге врезался в мотоцикл.



Фото: СК

В результате ДТП 33-летний мотоциклист получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).