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В Гродно столкнулись мотоцикл и Volkswagen: байкер в реанимации
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Авария произошла 5 июня, около 08.00, на пересечении улиц Заболоть и Соболянская. По данным следствия, произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении Volkswagen под управлением 43-летнего водителя и мотоцикла.
В ГАИ Гродно
В результате ДТП 33-летний мотоциклист получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).
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Сейчас следователи совместно с экспертами продолжают работу на месте происшествия.
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