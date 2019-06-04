Пикап Nissan Navara для европейского рынка получил ряд усовершенствований

Источник материала: Tut.by

Вслед за модернизацией технического близнеца под маркой Renault последовало плановое обновление пикапа Nissan Navara, европейская версия которого дебютировала осенью 2015 года.





Однотонный пикап Nissan по-прежнему оснащается 2,3-литровым дизелем dCi с отдачей 163 и 190 лошадиных сил, но теперь и в базовой версии этот мотор располагает двумя турбонагнетателями. Мощность осталась на прежнем уровне, но крутящий момент подрос на 22 Нм и теперь равен 425 Нм. Кроме того, дизель Navara был доработан для соответствия более строгим экологическим нормативам Euro 6d-temp.





В пару дизелю наряду с прежним 7-ступенчатым «автоматом» полагается новая 6-ступенчатая «механика» — по сравнению с прежней коробкой у нее увеличены передаточные числа, а механизм переключения сделан более короткоходным.





Из прочих новшеств — дисковые тормоза на всех четырех колесах (раньше сзади устанавливались барабанные механизмы), также все версии Navara теперь по умолчанию оснащены задней многорычажной подвеской с новыми пружинами, сменившей рессорную подвеску дореформенной версии. Благодаря этому, подчеркивают в Nissan, дорожный просвет сзади увеличился на 25 мм, а грузоподъемность в зависимости от версии выросла на 45 кг.





В салоне Navara появилась новая мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay — со смартфона можно управлять некоторыми функциями, например, открывать или запирать двери.





Европейские дилеры уже начали прием заказов на обновленную Navara, но цены пока озвучены для британского рынка — от 21 850 фунтов.