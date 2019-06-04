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В военном комиссариате пройдут учения - будет проводиться призыв военнообязанных на учебные сборы
05.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в период с 10 по 14 июня 2019 года в военном комиссариате Брестской области (ул. Пионерская 40/3) и военном комиссариате г. Бреста и Брестского района (ул. Ленина, 80) будут проводиться учения.
фото - иллюстрация
В ходе учений будет проводиться призыв военнообязанных на учебные сборы и отработка учебных задач по предназначению с применением имитационных средств.
Командование военного комиссариата Брестской области приносит извинения за возможные неудобства для граждан.
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