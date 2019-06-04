ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы

05.06.2019 12:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось четвертого июня. Четверо молодых людей находились на чердаке здания бывшей казармы. Компания пила спиртные напитки. Между двумя парнями возник конфликт, в результате которого один молодой человек ударил другого ножом, после чего скрылся с места преступления.

Девушка из компании вызвала медиков – они констатировали смерть 19-летнего парня.

В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы
Фото: СК

22-летний подозреваемый пытался скрыться в том же здании под сгоревшими досками и балками. Его вскоре обнаружили. Ранее он был судим за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности. Молодой человек признал вину в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Были допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.

Еще один резонансный случай произошел в Бобруйске.

Убийцу поймали спустя 15 лет, его задержали на Радуницу прямо на кладбище (читать далее).

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве жалуются, что все труднее найти на работу строителей из Беларуси и Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика