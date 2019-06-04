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В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня.
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Девушка из компании вызвала медиков – они констатировали смерть 19-летнего парня.
22-летний подозреваемый пытался скрыться в том же здании под сгоревшими досками и балками. Его вскоре обнаружили. Ранее он был судим за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности. Молодой человек признал вину в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Были допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.
Еще один резонансный случай произошел в Бобруйске.
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Новости Беларуси. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня.
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