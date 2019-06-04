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Выпил средство для очистки труб. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое
Источник материала: СТВ
Новости России. Стало известно о состоянии музыканта Бари Алибасова. Он получил ожог желудка.
В данный момент продюсер находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом
Бари Алибасов был срочно госпитализирован накануне вечером. Его сын рассказал, что музыкант выпил средство для очистки труб вместо сока. В данный момент состояние Алибасова оценивается как тяжелое.
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Новости России. Стало известно о состоянии музыканта Бари Алибасова. Он получил ожог желудка. В данный момент продюсер находится в сознании и дышит...
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