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В Германии горят 600 гектаров леса

05.06.2019 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Лесные пожары бушуют под Берлином. Около 600 гектаров охвачены огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять ситуацию под контроль специалистам пока не удаётся.

В Германии горят 600 гектаров леса

Работу пожарных усложняет сильный ветер. Пламя добралось до двух бывших военных полигонов, где остались боеприпасы.

В Германии горят 600 гектаров леса

В настоящее время опасности для жителей ближайших населенных пунктов нет, однако власти рекомендуют гражданам держать окна и двери закрытыми.

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Новости Германии. Лесные пожары бушуют под Берлином. Около 600 гектаров охвачены огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять ситуацию под контроль...
 
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