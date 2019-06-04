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В Германии горят 600 гектаров леса
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Лесные пожары бушуют под Берлином. Около 600 гектаров охвачены огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять ситуацию под контроль специалистам пока не удаётся.
Работу пожарных усложняет сильный ветер. Пламя добралось до двух бывших военных полигонов, где остались боеприпасы.
В настоящее время опасности для жителей ближайших населенных пунктов нет, однако власти рекомендуют гражданам держать окна и двери закрытыми.
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Новости Германии. Лесные пожары бушуют под Берлином. Около 600 гектаров охвачены огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять ситуацию под контроль...
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