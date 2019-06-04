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900 кандидатов на 179 мест. В Дании проходят парламентские выборы

05.06.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Дании. В Дании 5 июня проходят парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

900 кандидатов на 179 мест. В Дании проходят парламентские выборы

Бороться за 179 мест в фолькетинге будут 900 кандидатов от 13 партий. Гражданам предстоит решить останется у власти союз правоцентристских партий или же ему на смену придет коалиция во главе с социал-демократами. 5 июня в Дании празднуют День конституции.

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Новости Дании. В Дании 5 июня проходят парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Бороться за 179 мест в фолькетинге будут 900 кандидатов от...
 
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