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900 кандидатов на 179 мест. В Дании проходят парламентские выборы
Источник материала: СТВ
Новости Дании. В Дании 5 июня проходят парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бороться за 179 мест в фолькетинге будут 900 кандидатов от 13 партий. Гражданам предстоит решить останется у власти союз правоцентристских партий или же ему на смену придет коалиция во главе с социал-демократами. 5 июня в Дании празднуют День конституции.
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Новости Дании. В Дании 5 июня проходят парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бороться за 179 мест в фолькетинге будут 900 кандидатов от...
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