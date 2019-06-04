900 кандидатов на 179 мест. В Дании проходят парламентские выборы

Источник материала: СТВ

Новости Дании. В Дании 5 июня проходят парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Бороться за 179 мест в фолькетинге будут 900 кандидатов от 13 партий. Гражданам предстоит решить останется у власти союз правоцентристских партий или же ему на смену придет коалиция во главе с социал-демократами. 5 июня в Дании празднуют День конституции.