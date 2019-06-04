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Переговоры по Донбассу состоятся в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 5 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внести свой вклад в мирное решение вооруженного конфликта вновь попытается экс-президент Украины Леонид Кучма.
Нынешний глава государства Владимир Зеленский
Напомним, Леонид Кучма уже был представителем Украины на переговорах, а также одним из подписантов Минских соглашений. Однако в сентябре 2018 года он решил сложить полномочия.
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Новости Беларуси. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 5 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внести...
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