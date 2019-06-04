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Переговоры по Донбассу состоятся в Минске

05.06.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 5 июня в Минске,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Внести свой вклад в мирное решение вооруженного конфликта вновь попытается экс-президент Украины Леонид Кучма.

Переговоры по Донбассу состоятся в Минске

Нынешний глава государства Владимир Зеленский вернул его в состав трехсторонней контактной группы. Более того, Леонид Кучма теперь наделён особыми полномочиями. И как сообщалось ранее, для предстоящей встречи в белорусской столице украинская сторона подготовила конкретные предложения.

Переговоры по Донбассу состоятся в Минске

Напомним, Леонид Кучма уже был представителем Украины на переговорах, а также одним из подписантов Минских соглашений. Однако в сентябре 2018 года он решил сложить полномочия.

Люди в материале: Леонид Кучма
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 5 июня в Минске,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Внести...
 
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