Путину пообещали внедрить «Государево око» для управления страной из космоса

Источник материала: Tut.by

Амбициозный проект «Государево око», который разрабатывает «Роскосмос», предусматривает в режиме реального времени отслеживать ситуацию в различных регионах из космоса, пишет «Популярная механика».



Фото: пресс-служба президента России

Еще в середине января Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», объявил о разработке новой программы. Космические снимки высокого разрешения, которые делает «Государево око», дают возможность наблюдать за любыми процессами на поверхности Земли в динамике.

Рогозин отметил, что «око» может заинтересовать и частные, и государственные структуры. К примеру, рассказал глава «Роскосмоса», будет просто отслеживать пожары и выводить пожарную авиацию на эпицентр с точностью до 25 метров. Можно будет мониторить сельзохугодья, пахотные земли и многое другое.

По словам Рогозина, полный доступ к системе «Государево око» будет иметь только сам президент Владимир Путин, и проект может помочь дознаться до правды, когда региональные власти дают в отчетах одну информацию, и она кажется сомнительной — в этом случае российский лидер сможет тут же проверить данные.