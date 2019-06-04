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Министры и главы госкомитетов в июне проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине

05.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Руководители министерств и ведомств проведут в июне личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили в пресс-службе правительства.

Министры и главы госкомитетов в июне проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине
7 июня прием проведет Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

На 12 июня запланирован прием Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, на 14 июня – Министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, на 19 июня – Министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 21 июня, Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько – 26 июня, Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий – 28 июня.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется по предварительной записи с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

 

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