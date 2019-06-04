Лукашенко провел встречу с Леонидом Кучмой в Минске

Источник материала: Ежедневник



фото: belta.by

Президент Беларуси 5 июня встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко и Кучма тепло приветствовали друг друга. "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал глава государства.

Леонид Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Леонид Кучма.

Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов", - сказал он.