В Волковысском районе поймали огромного толстолобика

Источник материала: Новости Волковыска

Читатель TUT.BY Вячеслав поделился фотографией толстолобика, которого поймал в Волковыском районе. Вес рыбы составил 10 кг.

Такая находка — не первая в этом году. Витеблянин Анатолий Иванов поймал жереха весом 6 кг, а на Минском море выловили судака весом 5,3 кг.





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