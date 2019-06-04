Читатель
Такая находка — не первая в этом году. Витеблянин Анатолий Иванов
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В Волковысском районе поймали огромного толстолобика
05.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Читатель
Такая находка — не первая в этом году. Витеблянин Анатолий Иванов
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Читатель TUT.BY Вячеслав поделился фотографией толстолобика, которого поймал в Волковыском районе. Вес рыбы составил 10 кг. ...
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