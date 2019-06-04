Круче, чем у Бреста? На «Борисов-Арене» установили по периметру поля LED-панели

Источник материала: Tut.by

На «Борисов-Арене» по периметру поля установили LED-панели, которые добавят домашним матчам БАТЭ европейского антуража и лоска. Зрители смогут увидеть их уже на ближайшей домашней игре борисовчан против «Шахтера» 16 июня, сообщается на сайте клуба .



Фото: ФК БАТЭ

Оборудование успешно прошло тестовый запуск. Компанией-изготовителем является китайская Unilumin, а поставщиком программного оборудования является английская компании Incrowd.

Аналогичные светодиодные решения разработаны для стадионов ФК «Краснодар», немецкого «Шальке 04», французского «ПСЖ», голландского «Аякса», московских «Лужников» и РЖД-«Арены», «Казань-Арены», объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи и летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

В клубе обращают внимание, что установленные панели — единственные на территории Беларуси соответствуют всем необходимым техническим параметрам и критериям УЕФА, предъявляемым для данного типа оборудования и могут использоваться на футбольных турнирах самого высокого уровня, в том числе в финальных матчах.

Напомним, что первыми в чемпионате Беларуси LED-панели были установлены на брестском стадионе.