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«Ленинград» выпустил ну очень модный клип, который может обидеть чувства верующих
Источник материала: Tut.by
Сегодня группировка
Если вы бережете психику или принципиально не смотрите клипы «Ленинграда», расскажем, что по сюжету ролика девушка с подругами идет в клуб и встречает там мужчину с длинными волосами и бородой, в котором ей мерещится образ Иисуса. После этого героиню тошнит, она кормит бездомных батоном, у нее растет живот и начинаются схватки, она рожает iPad с Instagram-аккаунтом «Иисуса». Продолжать не будем — вы все равно не поверите.
Интересно, что клип снял Леонид Колосовский, который раньше работал клипмейкером поп-группы «Время и Стекло» и делал ролики для Потапа и Насти Каменских.
Напомним, что неделю назад группировка выпустила новый клип на песню «Кабриолет». Главная роль в нем досталась телеведущей Алле Михеевой. Фронтмен группы Сергей Шнуров в ролике тоже появился — правда, ближе к концу.
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Сегодня группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». В дисклеймере ролика предупреждают, что цели обидеть чувства верующих не было, это просто...
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