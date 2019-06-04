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«Ленинград» выпустил ну очень модный клип, который может обидеть чувства верующих

05.06.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». В дисклеймере ролика предупреждают, что цели обидеть чувства верующих не было, это просто «сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов». Как думаете, есть на что обижаться?

Если вы бережете психику или принципиально не смотрите клипы «Ленинграда», расскажем, что по сюжету ролика девушка с подругами идет в клуб и встречает там мужчину с длинными волосами и бородой, в котором ей мерещится образ Иисуса. После этого героиню тошнит, она кормит бездомных батоном, у нее растет живот и начинаются схватки, она рожает iPad с Instagram-аккаунтом «Иисуса». Продолжать не будем — вы все равно не поверите.

Интересно, что клип снял Леонид Колосовский, который раньше работал клипмейкером поп-группы «Время и Стекло» и делал ролики для Потапа и Насти Каменских.

Напомним, что неделю назад группировка выпустила новый клип на песню «Кабриолет». Главная роль в нем досталась телеведущей Алле Михеевой. Фронтмен группы Сергей Шнуров в ролике тоже появился — правда, ближе к концу. Рассказываем, при чем тут Егор Летов.

«Ленинград» даст в Минске последний концерт.

Когда: 24 ноября, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 40 до 130 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». В дисклеймере ролика предупреждают, что цели обидеть чувства верующих не было, это просто...
 
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