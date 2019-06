Источник материала: KYKY

Нашыя калегі з The Village Беларусь звярнулі ўвагу на займальны Twitter-акаунт. Яго вядзе расеец, які пераехаў у Мінск і зараз распавядае, як жывуць беларусы. Хлопец піша пра тое, што беларусы гавораць на «чыстай» расейскай мове з акцэнтам, чаму наша краіна нагадвае Нямеччыну і як замежнікам пасябраваць з мiнчукамi. KYKY сабраў найбольш паказальныя твіты аўтара.

Пачну з таго, што да першай паездкі ў Беларусь я ведаў толькі тое, што Minsk is the capital of Belarus, а таксама пра тое, што ў Беларусі прэзідэнт нейкі Лукашэнка.