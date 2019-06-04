Книги, которые нужно читать, чтобы понять Беларусь

Активист и блогер Антон Мотолько разместил пост в Facebook с просьбой к подписчикам. Он предложил беларусам порекомендовать книги, которые помогут иностранцам лучше понять нашу страну. Публикация собрала больше ста комментариев: беларусы насоветовали – и продолжают советовать – целую библиотеку литературы отечественных авторов.
KYKY составил список рекомендованных беларусами произведений. Вот, как он выглядит:
• «Трывожнае шчасце», Иван Шамякин;
• «Сэрца на далонi», Иван Шамякин;
• «Сфагнум», Виктор Мартинович;
• «Ладдзя Роспачы», Владимир Короткевич;
• «На росстанях», Якуб Колас;
• «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», Владимир Короткевич;
• «Адвечным шляхам», Игнат Абдиралович;
• «Толькi не кажы маей маме», Адам Глобус;
• «Пінская шляхта», Винцент Дунин-Марцинкевич.
• «Радзіва «Прудок». Дзеннік», Андрей Горват;
• «Время секонд хэнд», Светлана Алексиевич;
• «Людзі на балоце», Иван Мележ;
• «Каласы пад сярпом тваім», Владимир Короткевич;
• Трилогия «Пакутны век», Василий Яковенко;
• «Новая Зямля», Якуб Колас;
• «Доўгая дарога дадому», Василий Быков;
• «Ноч», Виктор Мартинович;
• «Чорны замак Альшанскі», Владимир Короткевич;
• «Код адсутнасці», Валентин Акудович;
• «Дзве душы», Максим Горецкий;
• «Жоўты пясочак», Василий Быков;
• «Гэта Беларусь, дзетка», Марта Чернова и Мария Черякова.
• «Архіпелаг Беларусь», Валентин Акудович;
• «План Бабарозы», Павел Костюкевич;
• «Лісты з лесу», Павел Северинец;
• «Рыбін горад», Наталка Бабина.