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Книги, которые нужно читать, чтобы понять Беларусь

05.06.2019 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Активист и блогер Антон Мотолько разместил пост в Facebook с просьбой к подписчикам. Он предложил беларусам порекомендовать книги, которые помогут иностранцам лучше понять нашу страну. Публикация собрала больше ста комментариев: беларусы насоветовали – и продолжают советовать – целую библиотеку литературы отечественных авторов. 

KYKY составил список рекомендованных беларусами произведений. Вот, как он выглядит:  

•    «Трывожнае шчасце», Иван Шамякин;
•    «Сэрца на далонi», Иван Шамякин;
•    «Сфагнум», Виктор Мартинович;
•    «Ладдзя Роспачы», Владимир Короткевич;
•    «На росстанях», Якуб Колас;
•    «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», Владимир Короткевич;
•    «Адвечным шляхам», Игнат Абдиралович;
•    «Толькi не кажы маей маме», Адам Глобус;
•    «Пінская шляхта», Винцент Дунин-Марцинкевич.
•    «Радзіва «Прудок». Дзеннік», Андрей Горват;
•    «Время секонд хэнд», Светлана Алексиевич;
•    «Людзі на балоце», Иван Мележ;
•    «Каласы пад сярпом тваім», Владимир Короткевич;
•    Трилогия «Пакутны век», Василий Яковенко;
•    «Новая Зямля», Якуб Колас;
•    «Доўгая дарога дадому», Василий Быков;
•    «Ноч», Виктор Мартинович;
•    «Чорны замак Альшанскі», Владимир Короткевич;
•    «Код адсутнасці», Валентин Акудович;
•    «Дзве душы», Максим Горецкий;
•    «Жоўты пясочак», Василий Быков;
•    «Гэта Беларусь, дзетка», Марта Чернова и Мария Черякова.
•    «Архіпелаг Беларусь», Валентин Акудович;
•    «План Бабарозы», Павел Костюкевич;
•    «Лісты з лесу», Павел Северинец;
•    «Рыбін горад», Наталка Бабина.

Читайте по теме: Читать не вредно, но не это. Книги, прочтением которых уже стыдно гордиться

 
 
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Активист и блогер Антон Мотолько разместил пост в Facebook с просьбой к подписчикам. Он предложил беларусам порекомендовать книги, которые помогут иностранцам лучше...
 
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