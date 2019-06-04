Книги, которые нужно читать, чтобы понять Беларусь

Источник материала: KYKY

Активист и блогер Антон Мотолько разместил пост в Facebook с просьбой к подписчикам. Он предложил беларусам порекомендовать книги, которые помогут иностранцам лучше понять нашу страну. Публикация собрала больше ста комментариев: беларусы насоветовали – и продолжают советовать – целую библиотеку литературы отечественных авторов.

KYKY составил список рекомендованных беларусами произведений. Вот, как он выглядит:

• «Трывожнае шчасце», Иван Шамякин;

• «Сэрца на далонi», Иван Шамякин;

• «Сфагнум», Виктор Мартинович;

• «Ладдзя Роспачы», Владимир Короткевич;

• «На росстанях», Якуб Колас;

• «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», Владимир Короткевич;

• «Адвечным шляхам», Игнат Абдиралович;

• «Толькi не кажы маей маме», Адам Глобус;

• «Пінская шляхта», Винцент Дунин-Марцинкевич.

• «Радзіва «Прудок». Дзеннік», Андрей Горват;

• «Время секонд хэнд», Светлана Алексиевич;

• «Людзі на балоце», Иван Мележ;

• «Каласы пад сярпом тваім», Владимир Короткевич;

• Трилогия «Пакутны век», Василий Яковенко;

• «Новая Зямля», Якуб Колас;

• «Доўгая дарога дадому», Василий Быков;

• «Ноч», Виктор Мартинович;

• «Чорны замак Альшанскі», Владимир Короткевич;

• «Код адсутнасці», Валентин Акудович;

• «Дзве душы», Максим Горецкий;

• «Жоўты пясочак», Василий Быков;

• «Гэта Беларусь, дзетка», Марта Чернова и Мария Черякова.

• «Архіпелаг Беларусь», Валентин Акудович;

• «План Бабарозы», Павел Костюкевич;

• «Лісты з лесу», Павел Северинец;

• «Рыбін горад», Наталка Бабина.