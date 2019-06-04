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Выпускной бал пройдет в Горках 8 июня
05.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в Горках 8 июня, сообщили в райисполкоме.
Торжественный митинг начнется в 17:00 на площади Якубовского, затем — шествие до амфитеатра, где продолжатся праздничные мероприятия.
В этот день на территории района ограничат продажу алкогольных напитков.
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Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в Горках 8 июня, сообщили в райисполкоме. Торжественный митинг начнется в 17:00 на площади Якубовского, затем —...
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