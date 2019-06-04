Выпускной бал пройдет в Горках 8 июня

Источник материала: Горецкий вестник

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в Горках 8 июня, сообщили в райисполкоме.

Торжественный митинг начнется в 17:00 на площади Якубовского, затем — шествие до амфитеатра, где продолжатся праздничные мероприятия.

В этот день на территории района ограничат продажу алкогольных напитков.



