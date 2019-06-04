ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»

05.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Спасатели продолжают работу по обучению детей и взрослых правилам безопасности.

Самые юные участники акции смогли проверить свои знания основ безопасности жизнедеятельности, пройдя онлайн тестирование вместе со взрослыми. Еще раз закрепили знания номеров экстренных служб, а усложнилось всё тем, что ребятам необходимо было отвечать на вопросы спасателей. Смельчаки смогли попробовать вызвать спасателей на условный пожар.

В то время, пока ребята играли и узнавали правила безопасности, организаторы акции составили детальный и развернутый разговор с сопровождающими и взрослыми, где самым важным напоминанием звучало: «Не оставляйте детей одних!». В преддверии летних каникул спасатели напомнили об опасности нахождения детей вблизи водоемов, а также игр в заброшенных зданиях и песчаных карьерах.

В завершение встречи представители МЧС порекомендовали всем собравшимся установить мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», ведь наличие такого помощника под рукой непременно позволит найти выход в сложной ситуации.

В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели продолжают работу по обучению детей и взрослых правилам безопасности. Самые юные участники акции смогли проверить свои знания основ безопасности
 
Новости дня
Новости разные
 
В военном комиссариате пройдут учения - будет проводиться призыв военнообязанных на учебные сборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика