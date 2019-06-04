В Несвиже прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Спасатели продолжают работу по обучению детей и взрослых правилам безопасности.

Самые юные участники акции смогли проверить свои знания основ безопасности жизнедеятельности, пройдя онлайн тестирование вместе со взрослыми. Еще раз закрепили знания номеров экстренных служб, а усложнилось всё тем, что ребятам необходимо было отвечать на вопросы спасателей. Смельчаки смогли попробовать вызвать спасателей на условный пожар.

В то время, пока ребята играли и узнавали правила безопасности, организаторы акции составили детальный и развернутый разговор с сопровождающими и взрослыми, где самым важным напоминанием звучало: «Не оставляйте детей одних!». В преддверии летних каникул спасатели напомнили об опасности нахождения детей вблизи водоемов, а также игр в заброшенных зданиях и песчаных карьерах.

В завершение встречи представители МЧС порекомендовали всем собравшимся установить мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», ведь наличие такого помощника под рукой непременно позволит найти выход в сложной ситуации.

















