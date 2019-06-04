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С первых дней жизни — в Страну Безопасности

05.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С первых дней жизни — в Страну Безопасности

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работниками Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был посещен Несвижский родильный дом, где при выписке они поздравили молодых родителей со знаменательным в их жизни событием.

В этот радостный праздничный день спасатели, напомнили о безопасности, насколько ответственными должны быть родители с появлением малыша, и о том к чему может привести оставление детей без присмотра.

А на память о встрече молодым родителям вручили памятные подарки с символикой МЧС Беларуси.

С первых дней жизни — в Страну Безопасности


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В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работниками Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был посещен Несвижский родильный...
 
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