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Второй этап акции «Не оставляйте детей одних!» прошел в Несвиже

05.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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О безопасном отдыхе детей во время долгожданных каникул в первую очередь должны беспокоиться взрослые, ведь именно к их советам прислушиваются дети и именно с них они берут пример.

Поэтому представители Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям предупредили родителей о возможных опасных ситуациях, поджидающих детей буквально на каждом шагу. Объяснили, почему они могут произойти и что нужно сделать обязательно, дабы предупредить беду!

Второй этап акции «Не оставляйте детей одних!» прошел в Несвиже

С целью привлечения внимания к проблеме возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, предупреждения гибели детей от пожаров, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности, спасатели посетили среднюю школу № 1 г. Несвижа в рамках республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних!».

Родителям и учителям еще раз напомнили, что большинство ЧС с участием малышей происходит из-за невнимательности взрослых, поэтому детей не следует ни на секунду оставлять без присмотра.

Также спасатели акцентировали внимание на правильных действиях в случае возникновения пожара, важности установки автономного пожарного извещателя, функциональных особенностях мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

Несвижский РОЧС


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О безопасном отдыхе детей во время долгожданных каникул в первую очередь должны беспокоиться взрослые, ведь именно к их советам прислушиваются
 
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