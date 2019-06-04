«Лето детей — забота взрослых». Состоялось общешкольное учительско-ученическо-родительское собрание

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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24 мая в ГУО «Липский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» состоялось общешкольное учительско-ученическо-родительское собрание «Лето детей — забота взрослых», где рассматривались вопросы ответственности законных представителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, создания безопасных условий проживания и воспитания. На собрании присутствовали сотрудники РОЧС, РОВД, педагог-психолог Несвижского РСПЦ.





В.В. Иванисеня, начальник ИДН Несвижского РОВД, ознакомил законных представителей и учащихся с количеством правонарушений среди несовершеннолетних, акцентировал внимание на то, что законные представители должны контролировать занятость детей в летний период, не допускать совершения несовершеннолетними административных правонарушений. В ходе собрания были рассмотрены вопросы безопасности несовершеннолетних во время участия в дорожном движении, поведения вблизи железнодорожных путей, при обнаружении незнакомых предметов, в ходе подвижных игр, в быту и другие.

Д. В. Шалоха, эксперт Несвижского межрайонного отдела государственного комитета судебных экспертиз, рассказал законным представителям и несовершеннолетним об ответственности за кражи имущества несовершеннолетними, о последствиях бесконтрольного купания на водоемах.

Г.Н. Семенович, заместитель начальника по идеологической работе Несвижского РОЧС, рассказал о местах, где в 2019 году разрешено купание, более подробно остановился на правилах поведения вблизи водоемов и во время купания, пожарной и электробезопасности, еще раз напомнил, как правильно пользоваться мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом».