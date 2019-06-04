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«Лето детей — забота взрослых». Состоялось общешкольное учительско-ученическо-родительское собрание

05.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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24 мая в ГУО «Липский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» состоялось общешкольное учительско-ученическо-родительское собрание «Лето детей — забота взрослых», где рассматривались вопросы ответственности законных представителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, создания безопасных условий проживания и воспитания. На собрании присутствовали сотрудники РОЧС, РОВД,  педагог-психолог Несвижского РСПЦ.

«Лето детей — забота взрослых». Состоялось общешкольное учительско-ученическо-родительское собрание

В.В. Иванисеня, начальник ИДН Несвижского РОВД, ознакомил законных представителей и учащихся с количеством правонарушений среди несовершеннолетних, акцентировал внимание на то, что законные представители должны контролировать занятость детей в летний период, не допускать совершения  несовершеннолетними административных правонарушений. В ходе собрания были рассмотрены вопросы безопасности несовершеннолетних во время участия в дорожном движении, поведения вблизи железнодорожных путей, при обнаружении незнакомых предметов, в ходе подвижных игр, в быту и другие.

Д. В. Шалоха, эксперт Несвижского межрайонного отдела государственного комитета судебных экспертиз, рассказал законным представителям и несовершеннолетним об ответственности за кражи имущества несовершеннолетними, о последствиях бесконтрольного купания на водоемах.

Г.Н. Семенович, заместитель начальника по идеологической работе Несвижского РОЧС, рассказал о местах, где в 2019 году разрешено купание, более подробно остановился на правилах поведения вблизи водоемов и во время купания, пожарной и электробезопасности, еще раз напомнил, как правильно пользоваться мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом».


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24 мая в ГУО «Липский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» состоялось общешкольное учительско-ученическо-родительское собрание «Лето...
 
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