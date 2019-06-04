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Родителям и детям о безопасности

05.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Проходили родительские собрания в учреждениях образования г. Несвижа и Несвижского района. Работниками Несвижского РОЧС совместно с другими субъектами профилактики проводились беседы с родителями по предупреждению пожаров по причине детской шалости с огнем, неосторожному обращению с огнем и электроприборами.

Спасатели еще раз напомнили, что оставление детей без присмотра может обернуться бедой, так же, как и несоблюдение правил пожарной безопасности в целом.

С целью предупреждения несчастных случаев, родителей призвали не оставлять детей дома одних, не разрешать им играть со спичками, обучать правилам безопасности, действиям в случае возникновения пожара. Акцентировались внимание и на родителях, ведь они, в первую очередь, должны сами беспрекословно выполнять правила пожарной безопасности, чтобы дети брали с них пример.

Не мало несчастных случаев происходит на воде. Поэтому представители государственного общественного объединения «ОСВОД» рассказывают о правилах поведения на воде и где на территории района допускается купание.

Несвижский РОЧС


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Проходили родительские собрания в учреждениях образования г. Несвижа и Несвижского района. Работниками Несвижского РОЧС совместно с другими субъектами...
 
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