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В Слуцком районе завершилась Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к международному Дню семьи и Дню защиты детей
05.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На третьем этапе акции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям приняли участие в районном семейном конкурсе «Семья – источник вдохновения», где в очередной раз напомнили взрослым, что именно они несут ответственность за своих детей, что родитель – это самый первый и самый нужный учитель на всю жизнь.
С ребятами в непринужденной обстановке спасатели провели обучающие беседы, каждый получил памятный и полезный подарок. Кроме этого, взрослые потренировались в установке настоящего автономного пожарного извещателя, вспомнили, как нужно разгадывать ребусы и проверили свои знания в области безопасного устройства печного отопления. Каждый желающий мог почувствовать себя спасателем, примерив боевую одежду.
На завершающем этапе в первый календарный день лета спасатели отправились в городской парк на районный фестиваль детского творчества «Таленты дабрыні», где делились знаниями в области безопасности жизнедеятельности с пришедшими на праздник мамами и папами. Работники районного отдела по ЧС рекомендовали установить во все жилые комнаты автономный пожарный извещатель, рассказывали насколько это просто и как необходимо. Также был организован показ пожарно-технического вооружения и спасательной техники, различные конкурсы для детей, такие как - разворачивание конфеты в «крагах» и надевание боевой одежды и многие другие. Всеми любимый и уже знакомый Маршал поднимал настроение присутствующим и с радостью фотографировался с детьми и взрослыми.
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В Слуцком районе завершилась Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к международному Дню семьи и Дню защиты детей
На третьем этапе акции работники РОЧС приняли участие в районном семейном конкурсе «Семья – источник вдохновения», где в очередной раз напомнили взрослым, что...
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