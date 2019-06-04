Рынок «бэушек»: самая популярная марка - Audi, средний срок продажи подержанной машины - две недели

Источник материала: Tut.by

Вместе с площадкой объявлений «Куфар Авто» мы проанализировали данные о продаже машин в Беларуси. Всего с начала года в сегменте «Авто и транспорт» пользователи приобрели товары по 128 тысячам объявлений. Почти 26 тысяч из них — легковые авто, 4 тысячи — мотоциклы и мопеды, около 2 тысяч — тракторы.





Мотоциклы в Гродно и Минске, тракторы — в Гомеле. Какой транспорт покупают белорусы

По данным «Куфара», могилевчане активнее других приобретают прицепы и полуприцепы. В Гродненском регионе предпочитают мотоциклы и водный транспорт, спецтехнику. В Витебской области популярны тракторы, в Бресте — грузовики и автомобильные аксессуары, в Гомельской — запчасти и тракторы.

Минчане вкладывают деньги в аксессуары для авто, шины и диски. Легковые авто активно покупают по всей стране, однако чаще всего сделки заключаются в Минской и Гомельской областях.

Товар Популярнее всего Наименее популярен Легковые авто популярны по всей стране Автомобильные аксессуары Брестская и Могилевская области Минская область Спецтехника Гродненская и Могилевская области Гомельская область Мотоциклы Гродненская и Минская области Могилевская область Запчасти Гомельская область Гродненская область Шины и диски Минск, Минская и Гомельская области Брестская область Тракторы Витебская и Гомельская области Гродненская область и г. Минск Прицепы и полуприцепы Могилевская и Гомельская области Минская и Гродненская области Грузовики Минская и Гродненская области Гомельская область Водный транспорт Гродненская и Минская области Витебская и Гомельская области

С водным транспортом с начала года белорусы совершили около 1,5 тысячи сделок. А также приобрели 850 грузовиков, 1150 прицепов, более 17 тысяч автомобильных аксессуаров, почти 38 тысяч запчастей, 33 тысячи комплектов шин и дисков и 340 единиц спецтехники, — погрузчиков, буров, экскаваторов.

Стали ли белорусы покупать больше машин

В среднем по стране потребление всех товаров для авто и транспорта растет. Доля сделок с легковыми автомобилями в апреле 2019-го была на 5% выше, чем в апреле прошлого года. В мае положительная динамика потребления сохраняется.







*Чем темнее цвет на карте, тем активнее покупатели и продавцы транспорта

Доля покупок автомобильных аксессуаров выросла на 15% по сравнению с маем прошлого года, доля покупок водного транспорта — на 10%. Уровень покупок мотоциклов в мае остался на прежнем уровне, однако в апреле он был на 17% выше показателей прошлого года. Спецтехнику стали покупать чаще на 17%, шины — на 6%, прицепы — на 4%, а запчасти — на 2%.



Чем темнее цвет на карте, тем активнее покупатели и продавцы транспорта

Долго ли это — продать машину?

На какой срок стоит ориентироваться тем, кто хочет продать машину или мотоцикл? Данные о 128 тысячах сделок, которые проанализировала команда «Куфар Авто», говорят о том, что найти нового владельца для легкового авто можно за 14−16 дней. Продать мотоцикл удается примерно за две недели. Сделки с водным транспортом белорусы заключают за 17−19 дней, грузовые фуры и тракторы обычно продаются за 22 дня.

Какие машины предпочитают белорусы

На основе поисковых запросов за год площадка объявлений «Куфар Авто» составила топ-10 самых популярных марок автомобилей у белорусов.

С большим отрывом лидирует Audi — это самый популярный автомобиль у белорусов, особенно модели А4, А6, А8 и Q7. На втором месте списка — Volkswagen. Самые востребованные модели — Golf различных поколений.

Также покупатели часто интересуются внедорожниками Touareg, микроавтобусами Volkswagen T4 и Т5, компактвэнами Touran и годами проверенными Passat B5 и B6. Из семейства Opel белорусы предпочитают Vectra, Astra, Zafira, а среди BMW ищут «трешки» Е46, «пятерки» Е60 и кроссовер Х5.