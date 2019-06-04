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Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
05.06.2019 13:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Перед началом голосования принято решение отказаться от традиционных бумажных бюллетеней и выразить доверие швейцарцу аплодисментами.
Джанни Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, вынужденного подать в отставку из-за крупного коррупционного скандала.
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Джанни Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
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