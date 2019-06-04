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Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

05.06.2019 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
AP


Джанни Инфантино переизбран на новый четырехлетний срок Международной федерации футбола (ФИФА) на 69-м конгрессе в Париже, сообщает БЕЛТА.

Перед началом голосования принято решение отказаться от традиционных бумажных бюллетеней и выразить доверие швейцарцу аплодисментами.

Джанни Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, вынужденного подать в отставку из-за крупного коррупционного скандала.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Джанни Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
 
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