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Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА с помощью аплодисментов

05.06.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок. Такое решение было принято в среду на конгрессе организации в Париже, передает ТАСС.


Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Делегаты конгресса ФИФА поддержали предложение совета организации отказаться от бумажного голосования, переизбрав Инфантино путем аккламации — его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов.

— Спасибо всем — членам моей семьи, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола, для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола, — сказал Инфантино.

49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

 
 
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Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок.
 
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