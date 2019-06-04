Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА с помощью аплодисментов

Источник материала: Tut.by

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок. Такое решение было принято в среду на конгрессе организации в Париже, передает ТАСС .



Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Делегаты конгресса ФИФА поддержали предложение совета организации отказаться от бумажного голосования, переизбрав Инфантино путем аккламации — его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов.

— Спасибо всем — членам моей семьи, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола, для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола, — сказал Инфантино.

49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.