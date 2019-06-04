|
Компания Айгенис и Myfin.by подвели итоги конкурса детского рисунка о деньгах
Источник материала: Myfin
Жюри подвело итоги конкурса, и мы рады поздравить победителей!
1 место завоевал рисунок Ивана Карповича (9 лет). Сюжетом для своего рисунка он выбрал следующее высказывание: «С друзьями нужно обходиться так, как и с деньгами: копить, не терять, не разменивать на всякую мелочевку».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае компания Айгенис совместно с порталом Myfin.by провели конкурс детского рисунка Финансы глазами детей .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)