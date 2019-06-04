Компания Айгенис и Myfin.by подвели итоги конкурса детского рисунка о деньгах

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Жюри подвело итоги конкурса, и мы рады поздравить победителей!

1 место завоевал рисунок Ивана Карповича (9 лет). Сюжетом для своего рисунка он выбрал следующее высказывание: «С друзьями нужно обходиться так, как и с деньгами: копить, не терять, не разменивать на всякую мелочевку».