|
Всемирный банк: экономический рост в Беларуси замедляется
Источник материала: Myfin
Ухудшились внешние условия
Эксперты обращают внимание на то, что восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий.
Восстановление экономики замедляется в течение последних 14 месяцев под воздействием ухудшения внешних факторов. Несмотря на то, что рост реального
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси нужно повышать конкурентоспособность для обеспечения экономической устойчивости и эффективного роста, отмечают эксперты Всемирного банка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)