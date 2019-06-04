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Всемирный банк: экономический рост в Беларуси замедляется

05.06.2019 13:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Всемирный банк: экономический рост в Беларуси замедляется
фото: pixabay.com

Ухудшились внешние условия

Эксперты обращают внимание на то, что восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий.

Восстановление экономики замедляется в течение последних 14 месяцев под воздействием ухудшения внешних факторов. Несмотря на то, что рост реального ВВП достиг 3% в 2018 году, темпы роста замедлились до 1,1% в первом квартале 2019 года, а затем до 1,4% в январе-апреле 2019 года.

 
 
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Беларуси нужно повышать конкурентоспособность для обеспечения экономической устойчивости и эффективного роста, отмечают эксперты Всемирного банка.
 
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