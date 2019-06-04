Источник материала: Интерфакс

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма считает, что Минск доложен оставаться переговорной площадкой по Донбассу, называет его роль колоссальной.

"Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований", - сказал Кучма на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду.

Его цитирует пресс-служба главы государства.

"Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне", - подчеркнул Кучма.

По словам экс-президента Украины, сам он с радостью посещает Минск и встречается с Лукашенко, к которому относится с огромным уважением.

Кучма также выразил уверенность, что история и завтрашний день говорят о необходимости совместного решения тех проблем, которые в настоящее время есть в Украине. "И мы в этом рассчитываем и на помощь персонально президента, и Беларуси", - отметил представитель Украины в ТКГ.