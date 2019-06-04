Выставка знаменитого французского фотографа, уроженца Беларуси Петра Шумова открылась в Минске

Источник материала: Интерфакс

В небольшом уютном зале филиала Национального исторического музея, расположенного в Доме масонов, открылась фотовыставка Петра Шумова "Вяртанне дадому". 33 работы известнейшего мастера искусства фотографии XX века будут демонстрироваться в Минске на протяжении июня.

На торжественном открытии выставки бывший посол Беларуси во Франции, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, журналист и фотохудожник Александр Лосминский и руководство музея рассказали о большой и трудоемкой работе, предшествовавшей организации выставки, позволившей шедеврам Петра Шумова в прямом смысле слова "вернуться домой".

Была отмечена безусловная важность сохранения богатейшего творческого наследия талантов нашей страны, широкое освещение и распространение информации о подобных мероприятиях – чтобы каждый наш соотечественник знал и гордился выдающимися именами Беларуси.

Петр Шумов родился в 1872 году в городе Гродно в дворянской семье надворного советника. Нелегко складывалась судьба будущего мастера фотографии на Родине: противник царского режима и революционер, неравнодушный к судьбам общества, он 8 раз арестовывался и 4 года провел в тюремной камере. Наконец, перед пожизненной ссылкой в Сибирь, Петр Шумов эмигрировал во Францию, где открыл свой талант к фотографии и стал личным фотографом скульптора Огюста Родена.

Слава уроженца белорусской земли росла с каждым днем, иметь фотокарточку его авторства почитали за честь представители как российской, так и французской творческой интеллигенции. Перед мастером позировали такие известные всему миру писатели, как Анри Барбюс, Анатоль Франс, Марина Цветаева, Дмитрий Мережковский, Владимир Маяковский, Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн, Надежда Бучинская (Тэффи), Александр Гликберг (Саша Чёрный).

Фотограф обладал редким даром улавливать и передавать именно внутреннюю сущность человека, его мироощущение: рассматривая фотографию Маяковского, стоящего в уверенной позе с руками в карманах, нельзя не поддаться ощущению, что в следующее мгновение фотография "оживёт" и Владимир Владимирович достанет из кармана тот самый "дубликат бесценного груза".

Не менее живыми кажутся и фотопортреты политических деятелей Жоржа Клемансо, Леона Блюма, Александра Керенского, Павла Милюкова, революционера Бориса Савинкова: на всех творениях безошибочно угадывается атмосфера, полная тяжелых раздумий о судьбах народа и осознание личной ответственности за их изменения.

Исключительно интересной представляется фотография дипломатов новоявленного государства – Советского Союза – во Франции, возле посольства в VII округе Парижа на улице Гренель. Как давно это было, с тех пор государство успело возмужать, показать никому не ведомые достижения, а потом исчезнуть с политической карты мира, а выхваченный из истории миг хранится неизменным в работе мастера.

Особая энергетика исходит от фотопортретов русских балерин, например Ольги Спесивцевой, Веры Немчиновой. Автор сумел уловить и передать сочетание двух противоположных полюсов: легкой воздушности в изящных изгибах поз и несгибаемой воли характеров во взглядах этих женщин, каждый день которых был тяжелой работой над собой.

Позировали Петру Шумову известные живописцы Марк Шагал, Лев Бакст, Юрий Анненков, Клод Моне, композиторы Александр Гречанинов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский.

В Парижском фонде "Parisienne de Photographie" хранится 250 работ нашего выдающегося соотечественника. Благодаря усилиям организаторов выставки часть этих уникальных творений теперь доступна для обозрения минчанам и гостям столицы.

Диана Лутова, фото автора