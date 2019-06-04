Продавец в Могилеве год воровала деньги, используя штрих-код для отмены товара

Источник материала: Интерфакс

Жительница Могилева с июня 2018 года по май 2019 года использовала утерянный ее коллегой штрих-код для отмены товара, чтобы похищать деньги из кассы магазина, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Продавец не выдавала чек покупателю, в последующем делала его отмену и присваивала наличные деньги из кассы", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение имущества) УК РБ. Для установления точного ущерба предприятию по имеющимся видеозаписям проводится детальный анализ отмененных женщиной операций. Расследование продолжается.