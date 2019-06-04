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Инфантино переизбран президентом ФИФА

05.06.2019 12:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал Инфантино в ходе своего выступления.

Швейцарский функционер Инфантино будет занимать пост до 2023 года. Он возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

Ранее пост занимал Йозеф Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.

 
 
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Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже. "Спасибо всем, моим друзьям и врагам,...
 
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