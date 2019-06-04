Источник материала: Интерфакс

Дизайнер "Студии Артемия Лебедева" Егор Жгун, известный как автор альтернативного талисмана Олимпийских игр в Сочи-2014, дал рецензию на логотип II Европейских игр, которые пройдут в Минске.

"Да вполне норм, но вряд ли об этом логотипе когда-то вспомнят. Он похож сразу на все подобные логотипы одновременно", - написал Жгун в рубрике "Бизнес-линч" на сайте студии.



