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Студия Артемия Лебедева "отлинчевала" логотип II Европейских игр
Источник материала: Интерфакс
Дизайнер "Студии Артемия Лебедева" Егор Жгун, известный как автор альтернативного талисмана Олимпийских игр в Сочи-2014, дал рецензию на логотип II Европейских игр, которые пройдут в Минске.
"Да вполне норм, но вряд ли об этом логотипе когда-то вспомнят. Он похож сразу на все подобные логотипы одновременно", - написал Жгун в рубрике "Бизнес-линч" на сайте студии.
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Дизайнер "Студии Артемия Лебедева" Егор Жгун, известный как автор альтернативного талисмана Олимпийских игр в Сочи-2014, дал рецензию на логотип II Европейских игр,...
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