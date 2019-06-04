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В восьми районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

05.06.2019 13:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В восьми районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

Запрет на посещение лесов введен в восьми районах Беларуси. Причем все они расположены в Гомельской области.

Посещать леса запрещено в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Кормянском, Лоевском, Речицком и Чечерском районах. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин, передает minsknews.by.

Синоптики прогнозируют, что осадков в ближайшие дни не ожидается. Поэтому список районов до конца недели, вероятнее всего, будет расширен.

Отметим, введение запрета — временная мера, которая направлена на сохранение лесного фонда и обеспечение безопасности людей. Актуальная информация о новых запретах будет публиковаться на интерактивной карте на сайте Минлесхоза.

 
 
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Запрет на посещение лесов введен в восьми районах Беларуси. Причем все они расположены в Гомельской области.
 
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