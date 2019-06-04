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В Минске на продажу выставлено помещение известного ночного клуба
Источник материала: Tut.by
На торги выставлено помещение бывшего ночного клуба «Сфера» прямо возле метро «Петровщина». Начальная цена — 812 тысяч евро, сообщает
Ночной клуб «Сфера» работал на Дзержинского 77А, но закрылся несколько лет назад. Сейчас помещение общей площадью около тысяч квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой в 812 тысяч евро.
Объект включает в себя зал под дискотеку, зал игровых автоматов, помещения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, а также помещения общественного питания.
Правда, есть в отношении объекта и обременение: 320 «квадратов» сдано в аренду на пять лет с апреля 2019 года.
Как рассказали
— После расторжения договора помещение было изъято — это произошло около двух лет назад. Это уже второй аукцион по этому объекту, — сказали в «Агролизинге».
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Начальная цена - 812 тысяч евро.
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