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В Минске на продажу выставлено помещение известного ночного клуба

05.06.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торги выставлено помещение бывшего ночного клуба «Сфера» прямо возле метро «Петровщина». Начальная цена — 812 тысяч евро, сообщает Центр промышленной оценки. Смотрите, как сейчас объект выглядит изнутри.


Ночной клуб «Сфера» работал на Дзержинского 77А, но закрылся несколько лет назад. Сейчас помещение общей площадью около тысяч квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой в 812 тысяч евро.

Объект включает в себя зал под дискотеку, зал игровых автоматов, помещения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, а также помещения общественного питания.



Правда, есть в отношении объекта и обременение: 320 «квадратов» сдано в аренду на пять лет с апреля 2019 года.

Как рассказали Realt.by в компании «Агролизинг», которая владеет помещением, они купили его для своего клиента, но из-за его неплатежеспособности контракт пришлось разорвать.

— После расторжения договора помещение было изъято — это произошло около двух лет назад. Это уже второй аукцион по этому объекту, — сказали в «Агролизинге».




Аукцион пройдет пятого июля. Подробности — вот здесь.

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