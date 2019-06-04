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Президент ФИФА: Говорили, что Россия - страна насилия и бюрократии, но получилось совершенно иначе
Источник материала: Tut.by
Переизбранный сегодня
— В прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира. Были разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но все получилось совершенно иначе: там царил настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет мир. И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал он по-русски — прим. ТАСС) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира, — заявил функционер.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Победу одержала сборная Франции, обыграв в финале хорватов со счетом 4:2.
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Глава ФИФА отметил, что в дни ЧМ-2018 в России царил настоящий праздник.
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