Президент ФИФА: Говорили, что Россия - страна насилия и бюрократии, но получилось совершенно иначе

Источник материала: Tut.by

Переизбранный сегодня на новый срок глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по-русски поблагодарил Россию за организацию и проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом Инфантино сказал во время заседания конгресса ФИФА в Париже, передает ТАСС .



Фото: kremlin.ru

— В прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира. Были разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но все получилось совершенно иначе: там царил настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет мир. И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал он по-русски — прим. ТАСС) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира, — заявил функционер.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Победу одержала сборная Франции, обыграв в финале хорватов со счетом 4:2.