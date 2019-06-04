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О результатах мониторингов в отношении индивидуальных предпринимателей

05.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» одной из форм контрольной (надзорной) деятельности является мониторинг, который носит  предупредительный характер и направлен на предотвращение правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.

  Мониторинг проводиться без использования полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для проведения проверок, т.е. не требуется оформлять предписание, вносить сведения в книгу учета проверок, ставить в известность субъекта хозяйствования о проведении мониторинга и т.д.

   Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения мониторингов деятельности индивидуальных предпринимателей являются: нарушение порядка приема наличных денежных средств при реализации товаров, выполнении работ (оказании услуг), нарушение порядка использования платежного терминала, хранение и реализация товаров на территории Республики Беларусь, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, без контрольных (идентификационных) знаков в нарушение установленного законодательством порядка в случаях, когда в соответствии с законодательством маркировка товаров является обязательной, при приеме наличных денежных средств покупателям не выдается платежный документ, подтверждающий оплату товара (чек) и другие. За январь – май 2019 года проведено 72 мониторинга деятельности субъектов хозяйствования.

     В случае выявления впервые в ходе проведения мониторинга  деятельности индивидуального предпринимателя нарушений, ему вручаются рекомендации по их устранению.

      При добровольном устранении нарушений (недостатков), выявленных в ходе мониторинга, к индивидуальному предпринимателю не применяются меры ответственности, за исключением случаев повторного выявления таких нарушений (недостатков).

       В случае невыполнения индивидуальным предпринимателем рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) либо повторного выявления нарушений (недостатков), установленных в ходе предыдущего мониторинга, проверяющие вправе применить меры ответственности в отношении индивидуального предпринимателя  и (или) его должностных лиц.

     Кроме того, при не устранении индивидуальным предпринимателем выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) может быть назначена внеплановая проверка.  

     Инспекция Министерства по налогам и сборам РБ по г. Пинску

 
 
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  В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике...
 
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