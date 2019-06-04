Какая ловушка вас ждет, если умерший родственник не оставил завещания. Адвокат отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Наша читательница поделилась своими опасениями: она досматривает тяжело больного брата и до недавнего времени жила с уверенностью, что получит в наследство его состояние, которое станет подспорьем к пенсии. Однако брат все чаще говорит о том, что хочет оставить то, что нажил, своим внукам. Кто же получит наследство, если завещание не составлено? Отвечает адвокат.

— У меня есть брат. Он сейчас тяжело болеет, прогнозы врачей неутешительные. Брат мой человек состоятельный, после его смерти останется внушительное наследство. Я даже смотреть его до смерти хотела, но он нанял сиделку, чтобы меня не напрягать — бережет меня, мне действительно тяжело было бы это все делать, прежде всего морально. Все-таки родной человек, да и я помню его молодым, крепким, здоровым. А сейчас на него смотреть больно.

Но я приезжаю к нему в гости, поддерживаю, помогаю, чем могу. Когда его в больницу кладут, езжу и туда. Звоню. В общем, никогда не забываю про него, все время держу связь.





В отличие от его внуков — помощи от них никакой. Приедут раз в сто лет проведать — и все. А брат мой все равно только про них и говорит. Мне кажется, с мужчинами всегда так: какой бы замечательной ни была дочка там или внучка, мальчика все равно всегда будут любить сильнее.

Так вот брат мой мало того, что вечно мне про этих ребят рассказывает, так еще и про наследство все время говорит: мол, хорошо, что успел что-то скопить, построить — внукам будет хорошее подспорье в жизни.

Спросила у него, написал ли брат на них завещание — он говорит — нет, зачем. Учитывая его состояние, врать сейчас незачем, я ему верю.

Но если завещания нет, то тогда что получается? Дочка моего брата (двое внуков брата — ее дети) умерла давно. Больше у него детей нет, родители наши умерли, жена его тоже умерла. Я в этом вопросе разбиралась, поэтому знаю, что это все наследники первой очереди, у брата их получается нет.

Поэтому все имущество должно перейти ко второй очереди. А во второй очереди только я, а значит и наследовать все тоже должна я. И тогда я не совсем понимаю, почему брат говорит — зачем составлять завещание на внуков? Он, получается, в этом вопросе просто не разобрался?

Я объясню, что внуки моего брата работают в IT, у них все в порядке с деньгами. А что я — скоро на пенсию, на что этой пенсии хватит? Я конечно же не буду себе все наследство забирать, подарю что-то внукам брата. Но и мне хоть какая-то прибавка к пенсии будет. А то жизнь прожила, отработала честно, а на что жить придется — смешно рассказать. Они-то если наследство получат, обо мне точно не подумают и не вспомнят даже.

Подскажите, я все верно понимаю?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

Автор сегодняшнего обращения — яркий пример того, как самостоятельное изучение вопроса не специалистом в области права может вылиться в ошибочное представление о сложившейся ситуации, ее перспективах и собственных правах. В результате излишняя самоуверенность в будущем с высокой долей вероятности обернется разочарованием, в том числе — от того, что возможность повлиять на ситуацию существовала, но не была использована.

Но обо всем по порядку.

Действующим законодательством предусмотрено два способа наследования: по завещанию и по закону.

Наследство по закону можно получить только если:

завещания нет;

оно определяет судьбу не всего наследства;

в особых случаях, которых в вашей ситуации не усматривается.

Поэтому если ваш брат не оставит завещания, то наследование после его смерти будет осуществляться согласно общим правилам законодательства, а не его личной воли.





Справочно: в соответствии с п. 1 ст.1056 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ГК Республики Беларусь, начиная с первой очереди.

Важно: вы пришли к правильному выводу о том, что, будучи родной сестрой наследодателя, являетесь наследником второй очереди.

Вы также правильно определили, что получить наследство по закону после смерти брата сможете только при отсутствии у него наследников первой очереди.

Кроме того, вы правы также в том, что наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего (п. 1 ст.1057 ГК Республики Беларусь).

Однако, в своей логической цепочке вы упустили один важный нюанс.

Обратите особое внимание: если наследник первой очереди — ребенок наследодателя умирает одновременно с родителем или раньше, то его доля переходит по праву представления к его же потомкам. Это прямо закреплено в п. 1 ст.1062 ГК Республики Беларусь.

Именно это имеет место в вашем случае: ваша племянница умерла раньше, чем ее отец.

То есть исходя из информации, изложенной в обращении, наследство вашего брата после его смерти перейдет к внукам — детям вашей племянницы по праву представления.

Важно: каждый из них в таком случае унаследует по ½ доли в наследстве.

Мой личный совет: сегодня у вас нет правовых оснований для наследования имущества после смерти брата. В сложившейся ситуации вы полностью зависите от его воли. Единственная возможность для вас получить наследство (или хотя бы какую-то его часть) после смерти брата — это обсудить с ним этот вопрос и убедить в необходимости включить вас в число лиц, которые получат наследство после его смерти. Сделать это он может только путем составления завещания.

Если этого сделано не будет, то по закону все наследство брата получат его внуки, и только от них будет зависеть — помогать вам по своей доброй воле впоследствии, или же не делать этого.

Имейте в виду: в особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Однако, из обращения не усматривается, что вы входите в их число. Кроме того, обращение не содержит информации, которая позволила бы проконсультировать вас о возможности вхождения в круг таких лиц.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.