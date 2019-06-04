Александр Лукашенко встретился в Минске с Леонидом Кучмой

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло приветствовали друг друга. «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — сказал глава государства.

Леонид Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

«Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения», — согласился Леонид Кучма.

Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. «Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный $5,5 млрд», — сказал он.

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Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. https://www.belta.by/ Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение" href="https://www.belta.by/politics/view/kuchma-rol-i-mesto-minska-v-rabote-trehstoronnej-kontaktnoj-gruppy-imeet-kolossalnoe-znachenie-349943-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">Кучма: роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение