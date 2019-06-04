2-кратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк спустя почти 20 лет вернулся в родной клуб

Источник материала: Tut.by

Официальный сайт екатеринбургского «Автомобилиста» сообщил о переходе в команду одного из самых титулованных хоккеистов России, легендарного воспитанника екатеринбургского хоккея Павла Дацюка, которому 20 июля исполнится 41 год.



Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Контракт Павла Дацюка с «Автомобилистом» рассчитан на один год.

Павел Дацюк, в хоккейном мире известный также по прозвищу Волшебник, родился 20 июля 1978 года в Свердловске. Воспитанник «Юности». С 1997 по 2000 год выступал за екатеринбургскую «Динамо-Энергию», затем один сезон играл в казанском «Ак Барсе». В 2001-м Павел уехал в НХЛ, где 14 сезонов выступал за «Детройт», дважды выиграв с ним Кубок Стэнли (2002, 2008).

Всего в НХЛ сыграл 1110 матчей, набрав 1031 (356+675) очко.

4 раза получал «Леди Бинг Трофи» — приз, который вручается в НХЛ игроку за джентльменское поведение на льду и честную спортивную борьбу в сочетании с высоким мастерством, а также 3 раза владел наградой «Фрэнк Селки Трофи» — лучшему форварду оборонительного плана.

Во время локаутов в НХЛ выступал в России за московское «Динамо» (2004/05) и ЦСКА (2012/13).

В 2016 году Павел Дацюк вернулся в Россию, где три года выступал за питерский СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Общая статистика выступлений в высших дивизионах российского хоккея, включая КХЛ, — 378 игр, 272 (97+175) очка.

Павел Дацюк входит в «Тройной золотой клуб» игроков, выигравших чемпионат мира (2012), Кубок Стэнли (2002, 2008) и Олимпиаду (2018).

Полный перечень достижений Павла Дацюка за карьеру:

Олимпийские игры — золото (2018), бронза (2002).

Чемпионаты мира — золото (2012), серебро (2010), бронза (2005, 2016).

Кубок Стэнли (2002, 2008).

Чемпионаты России/КХЛ — золото (2005, 2017).

Континентальный кубок (2005).

MVP чемпионата России 2005, лучший нападающий чемпионата мира 2010, лучший хоккеист России 2011, 2013, обладатель приза КХЛ за верность хоккею 2018.

Участник Матчей звезд НХЛ (2004, 2008, 2009, 2012), участник Матчей звезд КХЛ (2013, 2017).

В январе 2017-го Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Заслуженный мастер спорта России. Почетный гражданин города Екатеринбурга.