Audi показала новый «внедорожный» универсал A6 Allroad

Источник материала: Tut.by

Новые поколения седана и универсала Audi A6 были представлены в прошлом году, а теперь семейство дождалось третьего представителя — это приподнятый универсал A6 Allroad .





В этом году с момента дебюта первого A6 Allroad прошло 20 лет — по этому случаю немцы даже решили выпустить юбилейную спецверсию с обозначением 20 Years Allroad с тремя особыми цветами кузова на выбор и расширенным набором стандартного оснащения. А оно и без того небедное и у обычных версий A6 Allroad и включает помимо всего прочего полный привод и пневмоподвеску.





По сравнению с исходным универсалом A6 дорожный просвет у Allroad на 45 мм больше и равен 139 мм. Но это в ездовых режимах Auto и Comfort, а при необходимости адаптивная подвеска может увеличить клиренс еще на 45 мм — до 184 мм в режиме Lift, который работает на скорости до 35 км/ч. На автобанных скоростях (более 120 км/ч) дорожный просвет уменьшается до 124 мм.





Внешне от обычного универсала A6 Avant версия Allroad отличается типичными для машин такого рода пластиковыми накладками на колесных арках и по бокам, имитацией защиты в бамперах, а также иным оформлением радиаторной решетки с шестью вертикальными прутьями. В салоне универсала — сиденья с комбинированной отделкой черной тканью и кожей.





Двигатели у A6 Allroad Quattro — это три варианта трехлитрового турбодизеля V6 TDI, работающего в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и работающей от отдельной 48-вольтовой бортовой сети штатной «мягкогибридной» системой со стартер-генератором с ременным приводом. На базовой версии 45 TDI дизель развивает 231 л.с. и 500 Нм крутящего момента, на 50 TDI — 286 л.с. и 620 Нм, а в случае с топовой 55 TDI речь идет о 349 л.с. и 700 Нм. Первую «сотню» самый мощный A6 Allroad набирает за 5,2 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч.





Продажи нового A6 Allroad в Европе начнутся уже в июне, в Германии цены начинаются от 61 500 евро.